У Києві пролунали вибухи і працює ППО, в повітрі ще кілька дронів – Кличко
Четвер, 5 вересня 2024, 07:18
Вранці 5 вересня у Києві було чутно вибухи.
Джерело: "Суспільне", начальник КМВА Сергій Попко, мер Києва Віталій Кличко
Деталі: Через загрозу "Шахедів" в столиці більше семи годин триває повітряна тривога. Попко повідомив, що в місті працює ППО.
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Пряма мова Кличка: "У місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! У столиці повітряна тривога всю ніч".
Доповнено: Трохи згодом мер додав, що у повітряному просторі над столицею ще "перебувають кілька дронів", і закликав мешканців не залишати укриттів.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Пізно ввечері 4 вересня російські війська запустили ударні БпЛА. Також є інформація про зліт Ту-22.
- У ніч на 5 вересня у Київській області протиповітряна оборона двічі працювала по ворожих безпілотниках: близько опівночі та близько 3.00.