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У Києві пролунали вибухи і працює ППО, в повітрі ще кілька дронів – Кличко

Олена Івашків, Ірина БалачукЧетвер, 5 вересня 2024, 07:18
У Києві пролунали вибухи і працює ППО, в повітрі ще кілька дронів – Кличко
фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 5 вересня у Києві було чутно вибухи.

Джерело: "Суспільне", начальник КМВА Сергій Попко, мер Києва Віталій Кличко

Деталі: Через загрозу "Шахедів" в столиці більше семи годин триває повітряна тривога. Попко повідомив, що в місті працює ППО. 

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Пряма мова Кличка: "У місті працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! У столиці повітряна тривога всю ніч".

Доповнено: Трохи згодом мер додав, що у повітряному просторі над столицею ще "перебувають кілька дронів", і закликав мешканців не залишати укриттів.

Нагадаємо:

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