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Жоден дрон не досягнув цілі, загроза для столиці минула – КМВА  

Ірина БалачукЧетвер, 5 вересня 2024, 08:59
Жоден дрон не досягнув цілі, загроза для столиці минула – КМВА  
Київ. Фото ілюстративне з сайту КМДА

Тривога в столиці тривала понад дев'ять годин, "Шахеди" заходили поодинці, жоден ворожий дрон не досягнув своєї цілі, повідомили у КМВА. Водночас наразі є проблеми з рухом метро.

Джерело: КМВА та метрополітен у Telegram

Дослівно КМВА: "Чергова тривала масована атака російських ударних дронів!.. В столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона безперервно понад 9 годин. Протягом усього цього часу російські дрони, попередньо на кшталт "Shahed", намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені".

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Деталі: Повідомляється, що станом на 8:40 ранку у Києві без потерпілих та руйнувань.

"Зараз столиця без потенційних повітряних загроз. Але прошу усіх киян та гостей міста бути уважними і пильними – атака ворожих ударних дронів у інших регіонах України ще триває, і не виключено, що російські дрони можуть змінити курс і спробувати атакувати Київ", – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Водночас наразі у Києві є певні проблеми з рухом метро – для відновлення нормального графіку роботи потрібно близько 1,5 години.  

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Дослівно метрополітен: "Через тривалу повітряну тривогу на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно складають: "червона" лінія – 9-10 хвилин, "синя" лінія – 10 хвилин, "зелена" лінія – 10 хвилин. Загалом для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години".

Передісторія: 

КиївШахедППОметро
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