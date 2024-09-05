Влада скасувала евакуаційні поїзди з Покровська – треба їхати до Павлограда
Четвер, 5 вересня 2024, 09:48
Влада вирішила скасувати евакуаційні потяги з міста Покровськ на Донеччині через ускладнення безпекової ситуацій. Нині у місті ще лишається 26 тисяч цивільних, серед яких понад тисяча дітей.
Джерело: Мирноградська міська військова адміністрація у Facebook
Дослівно МВА: "У зв’язку з ускладненням безпекової ситуацій посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ Донецької області скасовано".
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Деталі: Влада наголошує, що з 5 вересня початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, які вивозять цивільне населення Донецької області, буде станція Павлоград Дніпропетровської області.
Передісторія:
- 4 вересня голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що у прифронтовому місті Покровськ на Донеччині, куди рвуться окупаційні війська, залишається ще близько 26 тисяч людей, зокрема 1076 дітей.