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Влада скасувала евакуаційні поїзди з Покровська – треба їхати до Павлограда

Ірина БалачукЧетвер, 5 вересня 2024, 09:48
Влада скасувала евакуаційні поїзди з Покровська – треба їхати до Павлограда
Фото з Facebook Мирноградської МВА

Влада вирішила скасувати евакуаційні потяги з міста Покровськ на Донеччині через ускладнення безпекової ситуацій. Нині у місті ще лишається 26 тисяч цивільних, серед яких понад тисяча дітей. 

Джерело: Мирноградська міська військова адміністрація у Facebook

Дослівно МВА: "У зв’язку з ускладненням безпекової ситуацій посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ Донецької області скасовано".  

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Деталі: Влада наголошує, що з 5 вересня початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, які вивозять цивільне населення Донецької області, буде станція Павлоград Дніпропетровської області. 

 
Скриншот з google.maps

Передісторія:

Донецька областьевакуаціявійна
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