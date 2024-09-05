Влада скасувала евакуаційні поїзди з Покровська – треба їхати до Павлограда

Влада вирішила скасувати евакуаційні потяги з міста Покровськ на Донеччині через ускладнення безпекової ситуацій. Нині у місті ще лишається 26 тисяч цивільних, серед яких понад тисяча дітей.

Джерело: Мирноградська міська військова адміністрація у Facebook

Дослівно МВА: "У зв’язку з ускладненням безпекової ситуацій посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ Донецької області скасовано".

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Деталі: Влада наголошує, що з 5 вересня початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, які вивозять цивільне населення Донецької області, буде станція Павлоград Дніпропетровської області.

Скриншот з google.maps

Передісторія: