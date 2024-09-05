Закарпатці все більше скаржаться на дії ТЦК – омбудсмен

На Закарпатті зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників територіальних центрів комплектування.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у соцмережах

Деталі: За словами омбудсмена, до його представника в Закарпатській області звернулася українка, яка в своєму зверненні повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК її батька та побиття, що призвело до його смерті.

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Пряма мова: "Цей випадок потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування. Нині відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесені до ЄРДР (єдиного реєстру досудових розслідувань – УП)".

Деталі: Лубінець каже, що з метою з'ясування всіх обставин він скерував відповідний запит до генерального прокурора. "У разі виявлення порушень, вимагатиму притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають", - наголосив уповноважений з прав людини.

Що передувало: 2 вересня омбудсмен повідомив, що за перші вісім місяців 2024 року отримав понад 1,6 тисячі звернень громадян щодо порушень їхніх прав працівниками ТЦК. За весь 2023 рік їх загальна кількість майже втричі менша – 561.

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