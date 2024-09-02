Лубінець отримав понад 1,6 тисячі звернень громадян щодо порушення їхніх прав з боку ТЦК 

За перші вісім місяців 2024 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав понад 1,6 тисячі звернень громадян щодо порушень їхніх прав працівниками ТЦК. За весь 2023 рік їх загальна кількість майже втричі менша – 561.

Джерело: відповідь секретаріату омбудсмена на запит "Української правди", оприлюднена в статті "Війна все спише? Як правоохоронці (не)карають працівників ТЦК за перевищення повноважень"

Дослівно з відповіді на запит: "До уповноваженого Верховної Ради з прав людини у 2023 році з повідомленнями про порушення прав працівниками ТЦК та СП надійшло 561 звернення громадян. За період з 1 січня 2024 по 13 серпня 2024 – 1634 звернення".

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Фото "Української правди"

Деталі: За перше півріччя 2024 року до омбудсмена надійшло 1 190 відповідних звернень, що в шість разів більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли громадяни відправили 198 таких листів.

Крім цього, Лубінець отримує усні звернення на особистому прийомі громадян, через "гарячу лінію", а також на зустрічах із родинами військовополонених і зниклих безвісти.

Дослівно з відповіді на запит: "Таким чином, враховуючи зазначене, загальна кількість звернень громадян України до уповноваженого Верховної Ради з прав людини на тиждень становить 150 та більше".

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