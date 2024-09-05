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Двох путінських пропагандистів звинуватили у США в роботі на російське ТБ за мільйон доларів

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 5 вересня 2024, 20:17
Двох путінських пропагандистів звинуватили у США в роботі на російське ТБ за мільйон доларів
Дмитрій Саймс. фото: "Первый канал"

Російському пропагандисту американського походження Дмитрію Саймсу та його дружині Анастасії в США оголосили звинувачення в порушенні санкційного режиму на користь російського телеканалу "Первый канал".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції США

Деталі: В обвинувальному акті стверджується, що Дмитрій та Анастасія Саймси брали участь у схемі порушення санкцій США на користь підсанкційного російського телеканалу "Первый канал", а також у відмиванні коштів, отриманих від цієї схеми.

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Принаймні з червня 2022 року і по теперішній час подружжя Саймсів та інші невказані особи надавали послуги "Первому каналу", в обмін на що отримали "понад мільйон доларів, особистий автомобіль і водія, виплату на квартиру в Москві, і команду з 10 співробітників".

У разі визнання винними Саймсам загрожує до 20 років позбавлення волі за кожним пунктом обвинувачення.

Окремий обвинувальний акт стосується Анастасії Саймс, яка разом із іншими невказаними особами купувала предмети мистецтва та антикваріату в інтересах російського підсанкційного олігарха Александра Удодова в галереях та аукціонних будинках у США та Європі.

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Ці предмети мистецтва вона зберігала у своєму домі в штаті Вірджинія, звідки вивозила в Росію. Натомість Удодов компенсував їй усі витрати. У разі визнання Саймс винною їй загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за кожним пунктом обвинувачення.

Обидві справи розслідує місцеве відділення ФБР у Вашингтоні.

Дмитрій Саймс є співведучим програми про міжнародні відносини на російському державному "Первом канале". Його ім'я неодноразово з'являлося у звіті Роберта Мюллера через його зв'язки з посадовими особами передвиборчого штабу Дональда Трампа та з російськими державними посадовцями, але йому ніколи не висували жодних звинувачень.

Протягом десятиліть Саймс був добре відомий у дипломатичному світі Вашингтона і вважається експертом у російських справах. Він був багаторічним президентом і головним виконавчим директором Центру національних інтересів, аналітичного центру державної політики, заснованого колишнім президентом Річардом Ніксоном, який він залишив у 2022 році.

У пропагандистській програмі на "Первом канале" Саймс позиціонував себе як зовнішньополітичний реаліст, що виступає за співпрацю між Вашингтоном і Москвою, але з часом Саймс став повністю пропутінським.

Минулого місяця ФБР навідалось з обшуком у заміський маєток Саймсів у Вірджинії, який згадується в нинішньому обвинувальному акті.

Нагадаємо, напередодні США оголосили низку санкцій, а також обвинувачення у зв’язку зі спробою втручання у вибори співпробітників пропагандистського каналу RT.

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