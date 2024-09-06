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DeepState: Сили оборони відновили позиції у трьох місцях на Донеччині і Харківщині

Олена ІвашківП'ятниця, 6 вересня 2024, 00:14
DeepState: Сили оборони відновили позиції у трьох місцях на Донеччині і Харківщині
Мапа: DeepState

Сили оборони відновили позиції у Нью-Йорку, Неліпівці у Донецькій області та біля Липців на Харківщині.

Джерело: DeepState

Деталі: Ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, в Калинівці, Лісівці та Галицинівці.

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