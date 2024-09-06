DeepState: Сили оборони відновили позиції у трьох місцях на Донеччині і Харківщині
П'ятниця, 6 вересня 2024, 00:14
Сили оборони відновили позиції у Нью-Йорку, Неліпівці у Донецькій області та біля Липців на Харківщині.
Джерело: DeepState
Деталі: Ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, в Калинівці, Лісівці та Галицинівці.
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