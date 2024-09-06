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Дуров вперше прокоментував затримання

Олена ІвашківП'ятниця, 6 вересня 2024, 01:13
Дуров вперше прокоментував затримання
Павло Дуров, фото Bloomberg via Getty Images

Засновник і генеральний директор Telegram Павло Дуров вперше написав пост щодо затримання французькою владою: це для нього стало несподіванкою.

Джерело: Дуров у Telegram

Дослівно: "Мені сказали, що я можу нести особисту відповідальність за незаконне використання Telegram іншими людьми, оскільки французька влада не отримувала відповідей від Telegram".

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Деталі: Дуров також зазначив, що це його здивувало з кількох причин: 

  • Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає і відповідає на запити ЄС; 
  • Французька влада мала безліч способів зв'язатися з ним, щоб попросити про допомогу. Дуров був частим гостем французького консульства в Дубаї.Створював гарячу лінію в Telegram для боротьби із загрозою тероризму у Франції;
  • Якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, усталеною практикою є початок судового процесу проти самого сервісу. 

Дуров також зазначив, що різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили зловживання платформою для зловмисників.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова затримали ввечері 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа. Правоохоронні органи звинуватили його у співучасті в наркоторгівлі, педофілії та шахрайстві через відмови адміністрації месенджера співпрацювати з владою Франції.
  • Російське посольство у Франції запросило консульський доступ до Дурова і звинуватило французьку владу в "ухиленні від взаємодії".
  • Криптовалюта Toncoin, яку використовують у Telegram та співзасновником якої є Павло Дуров, різко знизилась у ціні після новини про арешт співзасновника у Франції.
  • 28 серпня Дурова звільнили з-під варти. Для виходу на волю під судовий нагляд Дуров мав внести заставу у розмірі 5 млн євро.

Читайте також: Телеграма в Париж. За що затримали Павла Дурова

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