Дуров вперше прокоментував затримання
П'ятниця, 6 вересня 2024, 01:13
Засновник і генеральний директор Telegram Павло Дуров вперше написав пост щодо затримання французькою владою: це для нього стало несподіванкою.
Джерело: Дуров у Telegram
Дослівно: "Мені сказали, що я можу нести особисту відповідальність за незаконне використання Telegram іншими людьми, оскільки французька влада не отримувала відповідей від Telegram".
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Деталі: Дуров також зазначив, що це його здивувало з кількох причин:
- Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає і відповідає на запити ЄС;
- Французька влада мала безліч способів зв'язатися з ним, щоб попросити про допомогу. Дуров був частим гостем французького консульства в Дубаї.Створював гарячу лінію в Telegram для боротьби із загрозою тероризму у Франції;
- Якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, усталеною практикою є початок судового процесу проти самого сервісу.
Дуров також зазначив, що різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили зловживання платформою для зловмисників.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова затримали ввечері 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа. Правоохоронні органи звинуватили його у співучасті в наркоторгівлі, педофілії та шахрайстві через відмови адміністрації месенджера співпрацювати з владою Франції.
- Російське посольство у Франції запросило консульський доступ до Дурова і звинуватило французьку владу в "ухиленні від взаємодії".
- Криптовалюта Toncoin, яку використовують у Telegram та співзасновником якої є Павло Дуров, різко знизилась у ціні після новини про арешт співзасновника у Франції.
- 28 серпня Дурова звільнили з-під варти. Для виходу на волю під судовий нагляд Дуров мав внести заставу у розмірі 5 млн євро.
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