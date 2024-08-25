Посольство РФ у Франції просить надати доступ до Дурова

Російське посольство у Франції запросило консульський доступ до мільярдера Павла Дурова і звинуватило французьку владу в "ухиленні від взаємодії".

Джерело: посольство Росії у Франції

Дослівно: "Після появи в ЗМІ новини про затримання П.В.Дурова негайно запросили у французької влади роз'яснення щодо причин і зажадали забезпечити захист його прав і надати консульський доступ.

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Станом на сьогодні (25 серпня - ред.) французька сторона поки ухиляється від взаємодії з цього питання. Перебуваємо в контакті з адвокатом П.В.Дурова".

Деталі: Дуров, крім громадянства РФ, має громадянство Франції.

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