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Посольство РФ у Франції просить надати доступ до Дурова

Альона Мазуренко Неділя, 25 серпня 2024, 13:26
Посольство РФ у Франції просить надати доступ до Дурова

Російське посольство у Франції запросило консульський доступ до мільярдера Павла Дурова і звинуватило французьку владу в "ухиленні від взаємодії".

Джерело: посольство Росії у Франції

Дослівно: "Після появи в ЗМІ новини про затримання П.В.Дурова негайно запросили у французької влади роз'яснення щодо причин і зажадали забезпечити захист його прав і надати консульський доступ.

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Станом на сьогодні (25 серпня - ред.) французька сторона поки ухиляється від взаємодії з цього питання. Перебуваємо в контакті з адвокатом П.В.Дурова".

Деталі: Дуров, крім громадянства РФ, має громадянство Франції.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова затримали у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа.
  • Слідчі вважають, що відсутність у Дурова співпраці з правоохоронними органами, а також інструменти, які пропонує Telegram, роблять його співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства, йдеться в публікації.
  • У Франції звинувачують Дурова в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання Telegram обміну повідомленнями своїми підписниками, не здійснював модерацію сервісу і не співпрацював зі слідством.

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