Під Львовом впали уламки "Шахеда": горять склади
П'ятниця, 6 вересня 2024, 04:25
У ніч на 6 вересня через падіння уламків "Шахеда" поблизу Львівської громади здійнялась пожежа: горять складські приміщення біля села Малехів.
Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Telegram
Деталі: За його словами, рятувальники вже на місці і мужньо виконують свою роботу. Інформації щодо постраждалих поки немає.
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Садовий додав, що на території Львівської громади цього разу все спокійно.
Нагадаємо:
- Увечері четверга російські війська запустили ударні безпілотники з півдня. Після опівночі "Шахеди" долетіли до Львівської області. Також російські військові запустили нові БпЛА з Бєлгородської області у напрямку Сумської області.
- Вночі 6 вересня у Львівській області працювала протиповітряна оборона, у Львові пролунав вибух.