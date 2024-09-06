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Під Львовом впали уламки "Шахеда": горять склади

Олена ІвашківП'ятниця, 6 вересня 2024, 04:25
Під Львовом впали уламки Шахеда: горять склади
фото ілюстраційне, ДСНС

У ніч на 6 вересня через падіння  уламків "Шахеда" поблизу Львівської громади здійнялась пожежа: горять складські приміщення біля села Малехів. 

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Telegram

Деталі: За його словами, рятувальники вже на місці і мужньо виконують свою роботу. Інформації щодо постраждалих поки немає.

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Садовий додав, що на території Львівської громади цього разу все спокійно.

Нагадаємо: 

ЛьвівЛьвівщинаШахедповітряна тривога
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