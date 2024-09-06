CNN оприлюднило відео вбивства росіянами солдат ЗСУ, які здавались в полон біля Покровська

Телеканал CNN оприлюднив відео, на якому, як стверджується, російські військові вбивають трьох українських солдат ЗСУ під час здачі в полон у серпні на Покровському напрямку.

Джерело: телеканал CNN

Деталі: На кадрах військові виходять і, хитаючись, стають на середину запиленої колії, потім на коліна, поклавши руки на голову. Через кілька секунд на кадрах українського безпілотника видно, що вони лежать обличчям донизу, нерухомі, а пил здіймається поруч.

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Повідомляється, що отримане ексклюзивно CNN відео зняте під час боїв наприкінці серпня поблизу міста Покровськ на сході України, демонструє страту російськими військами трьох українців, які здалися в полон, після того, як їхній окоп був захоплений.

Телеканал CNN оприлюднив відео, на якому, як стверджується, російські військові вбивають трьох українських військових під час здачі в полон на Покровському напрямку. pic.twitter.com/gKREf56vi9 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 6, 2024

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"Цей інцидент, описаний українським чиновником, який попросив не розголошувати деякі деталі, щоб захистити ідентичність підрозділу, є частиною системи очевидних страт, які, схоже, почастішали цього року", - повідомляє телеканал.

Джерела української військової розвідки надали CNN список з 15 випадків, починаючи з листопада, більшість з яких підтверджуються відео- та аудіоперехопленнями з безпілотників, в яких йдеться про те, що українські військовослужбовці, які здалися в полон, були вбиті росіянами на лінії фронту, а не потрапили в полон.

Генеральний прокурор України повідомив CNN, що його відомство розслідує 28 таких інцидентів з початку війни, в яких загалом загинули 62 українських військовослужбовці.

"Кадри з Покровського району, схоже, відображають невпинно жорстоку тактику російських військових, які продовжують просуватися на сході України", - зазначає CNN.