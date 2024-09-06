Голова Львівської ОВА виділив з бюджету 25 млн грн на дорогу до готелю свого батька – ЗМІ

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький витратив з бюджету 25 млн грн на дорогу в курортному селищі Східниця до готелю, який побудував його батько бізнесмен Зіновій Козицький.

Джерело: NGL.media

Дослівно: "Голова Львівської ОВА Максим Козицький витратив 25 млн грн з бюджету на дорогу до приватного курорту свого батька".

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Деталі: Розслідувачі дізналися, що в курортному селищі Східниця на Львівщині Зіновій Козицький збудував великий готельно-відпочинковий комплекс. Також він збирається будувати там ще один готель і, ймовірно, – лижну трасу.

Готель побудований на вулиці Гірській і про її реконструцію за 25 млн грн йдеться.

Реконструкцію цієї вулиці загальною вартістю 12,76 млн грн почали восени 2021 року, проте підрядник – турецька компанія "Онур" – встиг до кінця року відремонтувати коштом держбюджету лише незначний відтинок на 1,9 млн грн. Наступні півтора роки про завершення проекту не згадували через повномасштабну війну.

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На початку червня 2023 року селищний голова Східниці Іван Піляк звернувся до голови Львівської ОВА з офіційним листом, прохаючи продовжити ремонт коштом уже обласного бюджету.

Незабаром Козицький погодив продовження реконструкції, вартість якої за півтора роки простою зросла майже вдвічі – до 25 млн грн. Раніше для виділення грошей необхідне було рішення обласної ради, проте за останні два роки депутати повністю втратили вплив на розподіл обласного бюджету, яким тепер розпоряджається виключно ЛОВА.

Реконструкція вулиці Гірської у Східниці виявилась найдорожчою зі списку доріг, профінансованих ЛОВА у 2023 році.

Вулиця Гірська - це крута бічна вуличка на околиці Східниці, обабіч якої широко розкидані менше десятка хат, у тому числі і закинутих, та невеличкий готель.

Оновлена майже двокілометрова вулиця з гладеньким асфальтом і ліхтарями освітлення проїжджої частини вплине лише на один об’єкт, розташований формально уже за межами Східниці на вершині пагорба.

Там стоїть уже готовий до відкриття розкішний відпочинковий комплекс, який належить Зіновію Козицькому, батькові Максима Козицького.

Окрім готелю на 60 номерів, найдешевший з яких коштує від 9900 грн/ніч, тут добудовують ще 11 окремих котеджів. Усе це разом позиціонують як "велнес-курорт Панорама Східниця".

Готельно-відпочинковий комплекс компанії "Нормаз плаза", яка перебуває під контролем Зіновія Козицького NGL.media

Будівництвом готелю займалась компанія "Нормаз плаза", співласником якої є Зіновій Козицький.

Земельна ділянка загальною площею майже 9 га, на якій розташований новий готельно-відпочинковий комплекс, юридично належать компанії "Нормаз плаза", яка виступила замовником будівництва.

Приблизно за два кілометри від "Панорами Східниця" далі у гори розташований хутір Гута. У серпні цього року щонайменше чотири гектари у Гуті перейшли у власність Зіновія Козицького і його бізнес-партнерки Елеонори Тертичної.

Місцеві переконані, що тут будуватимуть новий великий відпочинковий комплекс.

Дорогу до Гути значно розширили і убезпечили від підмивів, облаштувавши кілька гідротехнічних споруд. Розширений і укріплений відтинок довжиною близько 1,7 км завершується якраз біля ділянок Козицького і Тертичної.

Дорога до хутора Гута всіяна будівельною технікою турецької компанії "Онур", яка збудувала і перший майже двокілометровий відтинок до "Панорами Східниця".

Дорога до Гути NGL.media

Якщо першу частину дороги замовляла Східницька селищна рада, а оплачували роботу з обласного бюджету, то другу частину замовив і оплачує приватний інвестор. В "Онурі" відмовилась розкрити його ім’я.

Згодом журналісти дізналися, що замовником реконструкції дороги до Гути є ТзОВ "Нормаз Плаза", а вартість проекту складає 24,45 млн грн.

Вартість реконструкції приблизно 1700 метрів лісової дороги співмірна з вартістю ремонту і освітлення вул. Гірської протяжністю 1,9 км, який обійшовся у 25 млн грн. Таким чином, загальна вартість складе майже 50 млн грн, з яких половина оплачена коштом платників податків.

NGL.media

Рішення про таке використання бюджетних грошей ухвалював голова Львівської ОВА, що є очевидним конфліктом інтересів – адже єдиним реальним вигодонабувачем найбільшої витрати ЛОВА на дороги у 2023 році виявилась компанія його батька.

Максим Козицький відмовився від коментарів, переадресувавши питання журналістів до свого заступника Юрія Бучка, який переконує, що у ЛОВА нічого не знають про цю дорогу у Східниці.

Оновлено: Зиновій Козицький згодом у коментарі журналістам наголосив, що став співвласником комплексу у травні 2024 року, а реконструкцію дороги розпочали ще у 2021-му.

Він також стверджує, що на околиці Східниці, де відремонтували дорогу, виділили десятки земельних ділянок під забудову, тому невдовзі там може з'явитися житловий квартал. Бізнесмен заявляє, що його не можна назвати єдиним "вигодонабувачем від реконструкції" і що про ремонт дороги просила громада селища.

Дослівно: "Стосовно конфлікту інтересів та "одноосібних" рішень Максима Козицького. Передусім, ця теза несправедлива хоча б тому, що питання реконструкції дороги розглядали і ухвалювали колегіально в Східницькій громаді, ще до того, як Максим Козицький обійняв посаду очільника ЛОВА, а я – став співвласником бізнесу".