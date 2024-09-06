Офіцеру Нацакадемії сухопутних військ, який бив курсантів, загрожує до 12 років тюрми – ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що передало до суду справу ексначальника курсу Академії сухопутних військ у Львові, який бив та принижував курсантів, – йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Джерело: ДБР

Дослівно бюро: "Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Обвинувальний акт скеровано до суду".

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Деталі: ДБР нагадало, що офіцеру повідомили про підозру у червні. Тоді джерела "Української правди" писали, що йдеться про Артура Антоніва.

За даними бюро, офіцер майже два роки бив та принижував курсантів, намагаючись "навчити" їх дисципліни та порядку. Це відбувалося на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області.

""Наставник" так залякав курсантів, що ті мовчки зносили усі знущання і не розповідали про них ані батькам, ані психологу. Про "виховні методи" стало відомо лише у березні цього року, після того, як один з курсантів, який був свідком свавілля викладача, поскаржився до слідчої комісії Верховної Ради. Після цього було зареєстровано кримінальне провадження", – нагадали у бюро.

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Повідомляється, що слідство довело застосування сили щодо 9 курсантів, яких викладач бив по голові та в інші частини тіла – не лише руками, а й прикладом зброї та ременем. А одного з курсантів офіцер змусив їсти цигарки перед усім курсом, бо той через куріння спізнився на шикування.

У ДБР нагадали, що суд обрав Антоніву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави. Фігурант сплатив суму застави – 908,4 тисячі гривень.

"Офіцера обвинувачують у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років", – підсумували у ДБР.