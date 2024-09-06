"Холодноярці" показали, як збивають російські безпілотники FPV-дронами

На Бахмутському напрямку бійці підрозділу безпілотних сил 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" за допомогою FPV-дронів уразили 49 ворожих цілей за 17 днів.

Джерело: підрозділ SIGNUM у складі 93 ОМБр "Холодний Яр"

Дослівно: "Що ж друзі, настав час та ми виставляємо відео з результатами нашої роботи по тотальному винищенню російських розвідувальних БПлА

Реклама:

За дуже короткий проміжок часу нам вдалося вибити майже всі кацапські "очі" в районі ,що дуже полегшило роботу нашої логістики, артилерії, інших розрахунків, та в рази зменшити ворожі обстріли як з артилерії так і керованими авіабомбами.

На відео підтверджено знищення 49 повітряних цілей:

ZALA - 36 одиниць,

SuperCam - 7 од.,

"Орлани" - 5 од.,

"Ланцет" - 1 од.".

ВІДЕО ДНЯ

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександ Сирський 6 вересня відзначив, що безпілотні системи в умовах інтенсивної війни швидко та динамічно розвиваються.

"ЗСУ мають бути на крок попереду ворога. Продовжуємо над цим працювати", – додав він.

Що передувало: Майстерність українських операторів БПлА відзначив і речник оперативного угруповання військ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій.

За словами Лиховія, російські БПлА дедалі частіше збиваються українськими FPV-дронами, саме так 5 вересня було знищено 2 розвідувальні безпілотники "Орлан-10" і SuperCam на Херсонщині та в Запорізькій області. Зафіксовано і випадки збиття FPV-дронами і ударних безпілотників ворога.