Уряд погодив звільнення глави Закарпатської ОДА
П'ятниця, 6 вересня 2024, 14:11
Кабінет міністрів 6 вересня погодив звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.
Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук
Дослівно: "Погоджено звільнення Микити Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації".
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Деталі: За даними УП, Микита ймовірно стане заступником голови Офісу президента замість Олексія Кулеби, який 5 вересня очолив Мінвідновлення України.
Довідково: Микита народився 1979 року в с. Ільниця Закарпатської області. Закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум ("технологія, економіка і планування деревообробки", технолог-економіст), у 2002 році – Національну академію внутрішніх справ ("правознавство", юрист).
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 10 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської обласної державної адміністрації Віктора Микиту, який був чинним співробітником Служби безпеки. В Офісі президента тоді розповіли, що Микита з 2003 року працював у правоохоронних органах "на різних посадах".