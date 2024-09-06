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Уряд погодив звільнення глави Закарпатської ОДА

Альона Мазуренко П'ятниця, 6 вересня 2024, 14:11
Уряд погодив звільнення глави Закарпатської ОДА
Віктор Микита, фото з його сторінки у Facebook

Кабінет міністрів 6 вересня погодив звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

Дослівно: "Погоджено звільнення Микити Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації".

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Деталі: За даними УП, Микита ймовірно стане заступником голови Офісу президента замість Олексія Кулеби, який 5 вересня очолив Мінвідновлення України.

Довідково: Микита народився 1979 року в с. Ільниця Закарпатської області. Закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум ("технологія, економіка і планування деревообробки", технолог-економіст), у 2002 році – Національну академію внутрішніх справ ("правознавство", юрист).

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 10 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської обласної державної адміністрації Віктора Микиту, який був чинним співробітником Служби безпеки. В Офісі президента тоді розповіли, що Микита з 2003 року працював у правоохоронних органах "на різних посадах".

ЗакарпаттяКабінет міністрівмісцева влада
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