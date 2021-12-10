Зеленський призначив співробітника СБУ главою Закарпатської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської обласної державної адміністрації Віктора Микиту, який є чинним співробітником Служби безпеки.

Джерело: Офіс президента

Деталі: 9 грудня під час представлення у Кабміні Микита розповів, що наразі він ще є чинним співробітником СБУ.

Зеленський зустрівся з Микитою, вручив йому посвідчення та висловив переконання, що "досвід і знання рідного краю сприятимуть ефективній роботі на посаді".

В Офісі президента розповіли, що Микита з 2003 року працює у правоохоронних органах "на різних посадах".

Довідково: Микита народився 1979 року в с. Ільниця Закарпатської області. Закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум ("технологія, економіка і планування деревообробки", технолог-економіст), у 2002 році – Національну академію внутрішніх справ ("правознавство", юрист).