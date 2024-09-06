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ДБР: Слідчі знали про підготовку Дмитрука до втечі, але не мали підстав для затримання

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 вересня 2024, 15:17
ДБР: Слідчі знали про підготовку Дмитрука до втечі, але не мали підстав для затримання
Артем Дмитрук. фото з відкритих джерел

Слідчі Державного бюро розслідувань знали, що народний депутат Артем Дмитрук готується виїхати за кордон, але не мали законних підстав узяти його під варту.

Джерело: радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "ДБР і слідство вбачало ознаки підготовки до організації можливої втечі, але у слідства не було законних підстав, щоб убезпечити і двести цей план втечі до провалу. Якби була підозра – були б законні підстави. Не було підозри – не було законних підстав".

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Деталі: Сапьян нагадала, що підозру чинним народним депутатам виписує генеральний прокурор, та, що така підозра з'явилася вже 25 серпня, тобто після втечі Дмитрука.

Стосовно оприлюдненого відео, на якому Дмитрука ймовірно зафіксували в торговельному центрі Лондона, Сапьян зазначила, що нині слідчі ДБР звернулися до колег у Великій Британії, щоб ті могли підтвердити, чи Дмитрук дійсно перебуває там.

Його місцезнаходження встановлюється, додала представниця Бюро.

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