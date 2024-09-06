ДБР: Слідчі знали про підготовку Дмитрука до втечі, але не мали підстав для затримання

Слідчі Державного бюро розслідувань знали, що народний депутат Артем Дмитрук готується виїхати за кордон, але не мали законних підстав узяти його під варту.

Джерело: радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "ДБР і слідство вбачало ознаки підготовки до організації можливої втечі, але у слідства не було законних підстав, щоб убезпечити і двести цей план втечі до провалу. Якби була підозра – були б законні підстави. Не було підозри – не було законних підстав".

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Деталі: Сапьян нагадала, що підозру чинним народним депутатам виписує генеральний прокурор, та, що така підозра з'явилася вже 25 серпня, тобто після втечі Дмитрука.

Стосовно оприлюдненого відео, на якому Дмитрука ймовірно зафіксували в торговельному центрі Лондона, Сапьян зазначила, що нині слідчі ДБР звернулися до колег у Великій Британії, щоб ті могли підтвердити, чи Дмитрук дійсно перебуває там.

Його місцезнаходження встановлюється, додала представниця Бюро.

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