Трьох українських бійців під Покровськом ймовірно розстріляли після поранення їхнього побратима

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством через імовірний розстріл окупантами трьох українських солдатів під час здачі в полон на Покровському напрямку.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, Офіс генерального прокурора

Деталі: За попередніми даними, опівдні 27 серпня 2024 року Збройні сили РФ вчинили атаку з використанням БпЛА на одну з позицій Збройних сил України в Покровському районі. Від скинутого на укриття українських захисників запалюваного боєприпасу виникла пожежа.

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Окупанти обійшли палаючу позицію з трьох боків та під час подальшого бойового зіткнення один із чотирьох військових ЗСУ отримав тяжке поранення. Його побратими, перебуваючи в оточенні й під щільним вогневим контролем ворога, були вимушені здатися в полон.

Військовослужбовці вийшли з пошкодженого укриття і встали на коліна, тримаючи руки за головою. У цей час російські штурмовики відкрили по них вогонь на ураження. Стосовно подальшої долі пораненого дані уточнюються.

Проводиться низка слідчих дій, спрямованих на встановлення усіх обставин вказаної події.

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Пряма мова генпрокурора Андрія Костіна: "Наразі здійснюється розслідування за фактами можливої страти 73 наших військовополонених російськими військовими. Ми фіксуємо все більше таких випадків — коли агресор демонстративно нехтує нормами міжнародного гуманітарного права. Ретельно розслідуємо кожен факт. Не зупинимося, допоки кожен воєнний злочинець не понесе покарання".

Додатково: Правоохоронці наголошують, що вбивство військовополонених є порушенням вимог Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Що передувало: Телеканал CNN оприлюднив відео, на якому, ймовірно, російські військові вбивають трьох солдатів ЗСУ під час здачі в полон у серпні на Покровському напрямку.