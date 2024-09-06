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Голова Львівської ОДА відреагував на звинувачення в корупції

Євген КізіловП'ятниця, 6 вересня 2024, 18:22
Голова Львівської ОДА відреагував на звинувачення в корупції
максим козицький. фото: його сторінка у фейсбуці

Очільник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький стверджує, що його батько купив готель уже після того, як туди за державні гроші почали будувати нову дорогу.

Джерело: Козицький у соцмережах

Деталі: Раніше журналісти проєкту NGL.media з'ясували, що Максим Козицький витратив з бюджету 25 млн грн на дорогу в курортному селищі Східниця до готелю, який побудував його батько бізнесмен Зіновій Козицький.

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На це голова ОДА заявив, що будівництво дороги розпочали у 2021 році, а підготовчі роботи до будівництва "оздоровчого комплексу" – лише у травні 2022 року. Ремонт дороги профінансували та виконали у 2021-2023 роках, а Зіновій Козицький став власником готельного комплексу лише у травні 2024 року.

Крім того, каже Козицький-молодший, замовником робіт від самого початку була Східницька селищна рада, тому що мешканці вулиці Гірської у Східниці скаржилися на неналежне дорожнє покриття. Дорога також мала забезпечити проїзд до хутора Гута, куди "навіть автомобілі швидкої допомоги не могли доїхати на виклик до мешканців".

Голова ОДА додав, що дорога у Східниці була лише одним з кількох десятків подібних будівництв у області у той період.

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Пряма мова: "У Зіновія Козицького справді є десятки різноманітних промислових об’єктів в усіх районах області. Якщо опиратися на логіку журналістів, виходить, що всі дороги, які будували та реконструювали за моєї каденції як голови ЛОДА (4,5 роки), можна трактувати як такі, що ведуть до його бізнесу?"

Що передувало: Журналісти-розслідувачі з'ясували, що очільник Львівської ОДА Максим Козицький за бюджетні 25 мільйонів гривень побудував нову дорогу в курортному селищі Східниця. Вона веде до готелю, який побудував його батько бізнесмен Зіновій Козицький.

Львівщинабудівництвокорупція
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