У частині Воронезької області оголосили НС через детонацію боєприпасів
На території Острогозького району Воронезької області, де вночі виникла пожежа поруч із вибухонебезпечними об'єктами і почалася детонація, оголошено режим НС.
Джерело: губернатор області
Деталі: Зазначається, що ведеться евакуація жителів одного населеного пункту.
Для них розгорнуто пункти тимчасового розміщення - там уже перебувають десятки людей.
Росіяни запевняють, що "ніхто з цивільних не постраждав".
Місцеві жителі повідомляють, що атаку було здійснено на склад із боєприпасами в селі Солдатське.
У Міноборони РФ відзвітували, нібито за ніч 2 БПЛА збито над територією Бєлгородської області і ще 2 - над територією Курської області. Про атаку на Воронезьку область відомство не повідомило.
Нагадаємо: В Острогозькому районі Воронезької області Росії через безпілотник виникла пожежа і детонація вибухонебезпечних предметів.