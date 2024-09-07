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У частині Воронезької області оголосили НС через детонацію боєприпасів

Роман ПетренкоСубота, 7 вересня 2024, 08:50
У частині Воронезької області оголосили НС через детонацію боєприпасів
скриншот

На території Острогозького району Воронезької області, де вночі виникла пожежа поруч із вибухонебезпечними об'єктами і почалася детонація, оголошено режим НС.

Джерело: губернатор області

Деталі: Зазначається, що ведеться евакуація жителів одного населеного пункту.

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Для них розгорнуто пункти тимчасового розміщення - там уже перебувають десятки людей.

Росіяни запевняють, що "ніхто з цивільних не постраждав".

Місцеві жителі повідомляють, що атаку було здійснено на склад із боєприпасами в селі Солдатське.

ВІДЕО ДНЯ

У Міноборони РФ відзвітували, нібито за ніч 2 БПЛА збито над територією Бєлгородської області і ще 2 - над територією Курської області. Про атаку на Воронезьку область відомство не повідомило.

Нагадаємо: В Острогозькому районі Воронезької області Росії через безпілотник виникла пожежа і детонація вибухонебезпечних предметів.

Росіявибухбезпілотники
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