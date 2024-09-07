Після візиту безпілотника у Воронезькій області Росії щось горить і вибухає, людей евакуюють

В Острогозькому районі Воронезької області Росії через безпілотник виникла пожежа та детонація вибухонебезпечних предметів. Місцева влада евакуюює жителів одного села.

Джерело: губернатор Воронезької області Олександр Гусєв

Деталі: За його словами, жителів одного села вирішено тимчасово евакуювати в кілька населених пунктів. Про початок евакуації і порядок її проведення жителям найближчого до пожежі села повідомлять співробітники оперативних служб.

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На місці працюють оперативні служби та представники адміністрації району.

Гусєв також нагадав жителям Острогозького району про заходи безпеки: не наближатися до місця пожежі і у разі виявлення підозрілих предметів не підходити до них, а повідомити про знахідку оперативним службам.

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