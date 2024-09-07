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Буданов: Telegram – це загроза національній безпеці

Роман ПетренкоСубота, 7 вересня 2024, 13:22
Буданов: Telegram – це загроза національній безпеці
фото: figma

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов називає месенджер Telegram загрозою українській національній безпеці.

Джерело: Буданов під час інтерв’ю "Радіо Хартія"

Пряма мова Буданова: "Telegram – це шкідливо. Я ніколи не боявся цього казати. Це загроза нашій національній безпеці.

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Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили.

Telegram – це головне джерело отримання інформації у суспільстві згідно з нашими дослідженнями. Він обігнав абсолютно усе.

Я не за те, щоб його просто взяти й закрити. Це досить важко зробити, але можливо.

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Я виступаю за те, щоб "офізичити" усі телеграм-канали.

Якщо ти хочеш віщати якісь новини – будь ласка, зареєструйся, щоб усі розуміли, що це канал громадянина РФ або громадянина України. І тоді у нього є відповідальність".

Деталі: Буданов додав, що заблокувати Telegram, як це було з "Однокласниками" та "Вконтакте", технічно важче, але можливо.

А от Twitter очільник ГУР назвав нешкідливим.

Нагадаємо: Американське Центральне розвідувальне управління забороняє своїм аналітикам використовувати месенджер Telegram з робочих комп'ютерів.

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