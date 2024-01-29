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ЦРУ забороняє своїм аналітикам користуватися Telegram з робочих гаджетів – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 29 січня 2024, 14:04
ЦРУ забороняє своїм аналітикам користуватися Telegram з робочих гаджетів – ЗМІ
GETTY IMAGES

Американське Центральне розвідувальне управління забороняє своїм аналітикам використовувати месенджер Telegram з робочих комп'ютерів.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Сам уряд (США - ред.) може насторожено ставитися до деяких інструментів, що використовуються для збору OSINT.

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Наприклад, у ЦРУ російським аналітикам заборонено використовувати свої стаціонарні комп'ютери для доступу до соціальної мережі Telegram, яка популярна серед російських військових блогерів. Аналітикам також заборонено приносити особисті пристрої на робоче місце, що змушує їх залишати приміщення ЦРУ, коли вони хочуть отримати доступ до додатку, за словами людей, знайомих з ситуацією, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити операції ЦРУ".

Деталі: Видання наголошує, що раніше шпигування стосувалося пошуку закритої інформації, а тепер – того, що ховається у всіх на виду.

Дослівно: "Приголомшлива кількість даних, від дописів у Facebook і відеороликів на YouTube до даних про місцезнаходження з мобільних телефонів і автомобільних додатків, знаходиться у відкритому доступі в Інтернеті і доступна будь-кому, хто шукає. 

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Американські спецслужби роками намагалися отримати доступ до таких даних, які вони називають розвідданими з відкритих джерел, або OSINT".

Більше деталей: Водночас, як наголошує Bloomberg, у випадку OSINT проблема полягає у відсіюванні корисної інформації з "немислимої кількості інформації, доступної в цифровому форматі".

Для цього у ЦРУ розробили інструмент, подібний до ChatGPT, який використовує штучний інтелект для просіювання постійно зростаючого потоку даних. Тепер, пише видання, цей інструмент, доступний тисячам користувачів у федеральному уряді, вказує аналітикам на найважливішу інформацію і автоматично підсумовує контент.

Попри прогрес, багато високопоставлених американських політиків називають зусилля ЦРУ у сфері відкритих джерел недостатніми, як стверджує видання.

Наприклад, однією з проблем є погана координація між відомствами.

Дослівно: "Різні відомства збирають дані самостійно, не обов'язково повідомляючи, хто що збирає, і не позначаючи дані таким чином, щоб вони могли об'єднувати свою роботу і щоб до них мали доступ люди з різними рівнями допуску до секретної інформації. 

Правила збору та обміну розвідувальною інформацією в різних відомствах відрізняються, так само як і визначення того, що саме вважається OSINT".

Теми: СШАтехнологіїінтернетшпигунство
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