Буданов анонсував "серйозні зміни" у силовому блоці РФ

У Росії протягом двох місяців відбудуться великі зміни у силовому боці, прогнозує очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Джерело: Буданов під час інтерв’ю "Радіо Хартія"

Пряма мова Буданова: "Переламу (на війні – ред.) ще не сталося. Але усе поряд. Не може все життя так тривати – ресурси не є нескінченними, ні у нас, ні у них...

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Стосовно російської сторони – у найближчі два місяці там сплановані заміни серйозні у силовому блоці. Як вони відбудуться – побачимо скоро. Не так довго лишилось чекати".

Нагадаємо: 12 травня стало відомо, що російський правитель Володимир Путін пропонує призначити першого віцепрем'єра Андрія Білоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу.

Шойгу займав цю посаду з 2012 року.

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Водночас Путін призначив Шойгу секретарем Радбезу РФ, а попереднього секретаря Радбезу Миколу Патрушева звільнив "у зв'язку з переходом на іншу роботу".