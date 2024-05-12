Путін знайшов заміну Шойгу, а той став секретарем Радбезу

Російський правитель Володимир Путін пропонує призначити першого віцепрем'єра Андрія Білоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу.

Джерело: Рада Федерації РФ, РИА Новости

Деталі: До Ради Федерації надійшли запропоновані Путіним кандидатури на посади керівників низки федеральних міністерств і відомств.

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Зокрема, міністром оборони Путін пропонує призначити Білоусова Андрія Ремовича, який був першим заступником голови уряду РФ.

Із 2012 року посаду міністра оборони Росії займає Сергій Шойгу.

Водночас, як повідомляє РИА Новости, Путін призначив Шойгу секретарем Радбезу РФ, а попереднього секретаря Радбезу Миколу Патрушева звільнив "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

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Прес-секретар російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що Путін ухвалив рішення, щоб Міноборони РФ очолила цивільна людина, тому що "відомство має бути відкритим для інновацій і передових ідей".

При цьому Шойгу, за словами Пєскова, буде курирувати роботу Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії, щоб вписати економіку силового блоку в економіку країни.

Пєсков також повідомив, що начальник генштабу РФ Валерій Герасимов продовжить свою діяльність, "тут поки що змін не передбачається".

В.о. керівників інших силових відомств країни-агресора - МНС, МВС, Мін'юсту, СЗР, ФСБ і Росгвардії - свої посади збережуть.

Довідка: Андрію Білоусову 65 років. У 2012-13 роках він обіймав посаду міністра економічного розвитку РФ, з 2013 до 2020 був помічником президента, а з січня 2020 року – першим заступником голови уряду. Також є головою ради директорів ВАТ "Российские железные дороги".

Білоусов із 2022 року перебуває під персональними санкціями України як чиновник високого рангу і член найближчого оточення Путіна через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, під персональними санкціями Євросоюзу за заклик до російських олігархів продовжити співпрацю з підсанкційними російськими банками та підтримку окупації Криму, у санкційному списку США проти фінансового сектору Росії. Також занесений до санкційних списків Японії, Канади, Великої Британії та Австралії.

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