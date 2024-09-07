До 82 зросла кількість постраждалих від ракетної атаки росіян на Павлоград

Після понад доби після ракетної атаки ворога на Павлоград на Дніпропетровщині кількість постраждалих продовжує зростати – вже до 82 осіб.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Із 82 постраждалих – 7 неповнолітніх.

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За даними влади, на стаціонарному лікуванні залишається 60 потерпілих.

У важкому стані 69-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення.

Всі інші мають середні або легкі травми.

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Нагадаємо: 6 вересня російські військові вдарили п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 по Павлограду в Дніпропетровській області.