До 82 зросла кількість постраждалих від ракетної атаки росіян на Павлоград
Субота, 7 вересня 2024, 15:54
Після понад доби після ракетної атаки ворога на Павлоград на Дніпропетровщині кількість постраждалих продовжує зростати – вже до 82 осіб.
Джерело: Дніпропетровська ОВА
Деталі: Із 82 постраждалих – 7 неповнолітніх.
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За даними влади, на стаціонарному лікуванні залишається 60 потерпілих.
У важкому стані 69-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення.
Всі інші мають середні або легкі травми.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо: 6 вересня російські військові вдарили п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 по Павлограду в Дніпропетровській області.