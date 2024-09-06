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Ракетний удар РФ по Павлограду : 1 загиблий, кількість поранених зросла до 58, серед них 5 дітей

Анастасія ПроцП'ятниця, 6 вересня 2024, 12:49
Ракетний удар РФ по Павлограду : 1 загиблий, кількість поранених зросла до 58, серед них 5 дітей
фото: ДСНС

6 вересня російські військові вдарили п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 по Павлограду в Дніпропетровській області, відомо про 1 загиблого та 58 постраждалих, серед них п'ятеро дітей. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Повітряні сили, МВС України, ДСНС

Пряма мова Лисака: "Ворог атакував Павлоград. Попередньо, вже 5 постраждалих. Не минулося без руйнувань. Загроза зберігається, тому інформаційна тиша. До відбою перебувайте в укриттях".

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фото: ДСНС

Деталі: Раніше повітряники попереджали про швидкісну ціль на Павлоград з Донеччини та закликали мешканців перейти в укриття: "Павлоград негайно в укриття!"

 
фото: ДСНС

Оновлено: Пізніше Лисак повідомив про одного загиблого та 18 постраждалих, серед них дитина.

Пряма мова: "На жаль, вже є загиблий у Павлограді. Кількість постраждалих зростає. Зараз у лікарні їх 18, серед них і 9-річна дівчинка.

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Деталі: Також, за його словами, у місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Надзвичайники приборкали вогонь та врятували п'ятьох людей.

 
фото: ДСНС

Згодом очільник ОВА написав, що кількість постраждалих зросла до 30.

"Троє з них – діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років. Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати", – додав Лисак.

Через кілька хвилин у ДСНС повідомили, що вже відомо про 40 постраждалих внаслідок російської атаки по місту.

 
фото: Дніпропетровська ОВА

Оновлено: О 12:52 Повітряні сили заявили, що близько 10:00 російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області.

"Попередньо застосовано п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей – РФ", – зазначили повітряники.

 
фото: Дніпропетровська ОВА

Також голова Дніпропетровської ОВА повідомив про пів сотні постраждалих. За його словами, найстаршим 86 років, а найменшому – 4. Всім надають необхідну допомогу. Крім того, побиті оселі місцевих. Наслідки ще уточнюють.

Пізніше ДСНС зазначили, що  кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Павлограду зросла до 55. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривають.

О 14:55 Лисак написав про 58 постраждалих, серед них 5 дітей. За його словами у потерпілих рвані та різані рани, переломи, забої, черепно-мозкові травми. Троє чоловіків 30, 68 та 69 років у важкому стані в лікарні. 

Також у місті внаслідок ракетних ударів є пошкодження на декількох підприємствах. Понівечено більше 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. Знищене авто, ще 2 побиті. 

Нагадаємо:

  • 5 вересня Мирноградська міська військова адміністрація повідомила про скасування евакуаційних потягів з міста Покровськ на Донеччині через ускладнення безпекової ситуацій. 
  • Початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, які вивозять цивільне населення Донецької області, стала станція Павлоград Дніпропетровської області. 
  • 4 вересня голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що у прифронтовому місті Покровськ на Донеччині, куди рвуться окупаційні війська, залишається ще близько 26 тисяч людей, зокрема 1076 дітей.

Дніпропетровська область
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