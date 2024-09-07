Уночі в Білорусь залетіли щонайменше 8 російських дронів – "Беларускі Гаюн"

За даними білоруського моніторингового проєкту "Беларускі Гаюн", у ніч на суботу в повітряний простір країни зайшли щонайменше 8 російських безпілотників, водночас один "Шахед" перебував за 70 км від кордону з Литвою.

Джерело: Беларускі Гаюн

Дослівно: "За ніч із 6 на 7 вересня 2024 року на територію Білорусі залетіли щонайменше 7 дронів-камікадзе типу "Шахед" і, імовірно, уперше зайшов також один розвідувальний російський БПЛА типу Supercam.

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Перший "Шахед" зайшов із Чернігівської обл. України в напрямку Лоєва близько 23:20 і вже через 40 хвилин вилетів назад в Україну в напрямку Київського водосховища.

Подальші заходи "Шахедів" були приблизно о 02:45, 03:10, 03:37, 03:49, 05:16, 05:54. А близько 08:13, за даними @eRadarrua, у Білорусь залетів розвідувальний БПЛА типу Supercam.

Крім заходів у Гомельську область, минулої ночі один із "Шахедів" залетів і в Брестську обл. приблизно о 05:16 у районі Пінська і продовжив рух на північ. Цей "Шахед" зайшов у Гродненську область (уперше за весь моніторинг) і долетів до самих Корелічів і Новогрудка, тримаючи курс у напрямку кордону з Литвою. Цей "Шахед" міг пролетіти над Білоруссю на північ близько 200 км, що з ним траплялося далі – невідомо".

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Деталі: Проєкт також повідомляє, що впродовж усієї ночі в небі над Білоруссю працювали винищувачі та вертольоти ВПС РБ. Загалом, за даними "Беларускі Гаюн", винищувачі ВПС РБ злітали з аеродрому Барановичі 4 рази, а гелікоптери з Мачуліщів здіймалися двічі.

Авіація була помічена не тільки на півдні країни, але також і на самій півночі – в районі Островця і Вілейки, що може свідчити про те, що до півночі країни міг долетіти не один, а два "Шахеда", йдеться в повідомленні.

Що передувало: За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 7 вересня силами української ППО було збито 58 ударних БпЛА. Ще 6 безпілотників – вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши в напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локально втрачено на території України.