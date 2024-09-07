Удари по Харкову та передмістю: 5 постраждалих, є руйнування

Внаслідок удару російських військ по Харкову та передмістю в суботу постраждало 5 людей.

Джерело: ДСНС Харківщини, поліція Харківщини, Харківська обласна прокуратура

Дослівно ДСНС: "Сьогодні вдень російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по місту Харкову та селищу Мала Данилівка Харківського району. В результаті обстрілу сталися руйнації та пошкодження житлових будинків та цивільного об'єкту. За різними адресами виникли пожежі.

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У селищі Мала Данилівка горів житловий будинок на площі 150 м кв. Також зруйновано 1 житловий будинок, ще понад 10 осель пошкоджено. За попередніми даними, постраждало 5 осіб.

У Салтівському районі міста Харкова на території приватного підприємства горіла складська будівля на площі 50 м кв. та трава на площі 250 м кв. Пошкоджено 8 легкових автомобілів. У Індустріальному районі міста Харкова горіла трава на площі 200 м кв".

Деталі: Перед цим поліція Харківщини повідомила, що внаслідок ударів по Малій Данилівці у чотирьох громадян констатували гостру реакцію на стрес, їм надають допомогу.

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Згодом Харківська обласна прокуратура уточнила, що в Салтівському районі Харкова пошкоджено приміщення приватного підприємства. Отримав поранення 61-річний охоронець. Також пошкоджено 9 транспортних засобів.

В Індустріальному районі Харкова зафіксовано влучання по території садового товариства: відбулось загорання господарчої будівлі. Без постраждалих.

У селищі Мала Данилівка Харківського району горів житлових будинок, ще щонайменше 10 приватних домоволодінь пошкоджено. Постраждали чотири людини: три жінки та чоловік. У потерпілих гостра реакція на стрес та тілесні ушкодження.

За попередніми даними, ворожі удари були завдані ФАБ-250 з УМПК.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що російські війська у суботу вдень завдали ударів по Харкову та передмістю.