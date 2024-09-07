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Пожежі в Чорнобильській зоні: вогнем пройдено 2600 га, радіаційний фон у нормі

Катерина ТищенкоСубота, 7 вересня 2024, 22:37
Пожежі в Чорнобильській зоні: вогнем пройдено 2600 га, радіаційний фон у нормі
Чорнобильська зона, фото Міндовкілля

Станом на вечір суботи у Чорнобильській зоні, де тривають пожежі, пройдено вогнем понад 2600 гектарів території, радіаційний фон у нормі.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

Дослівно: "Станом на 20:00 7 вересня у Чорнобильській зоні пройдено вогнем орієнтовно понад 2600 га території.

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З них у Корогодському лісництві – 900 га, Денисовецькому лісництві – 915 га, Паришівському лісництві – 250 га, Луб’янському лісництві – 550 га. Остаточна площа, пройдена вогнем, буде визначена після ліквідації пожеж".

Деталі: У Луб’янському та Корогородському лісництвах на цей час пожежі локалізовано. У Корогородському здійснено прокладання протипожежного розриву. Спостерігається тління окремих осередків.

У Денисовецькому лісництві спостерігається сильне задимлення. Також є мінна небезпека, яка ускладнює роботи з локалізації загорянь. У ході обстеження місцевості піротехніками ЗСУ ідентифіковано чотири вибухонебезпечні предмети, які успішно ліквідовані. Здійснюється прокладання протипожежного розриву. Ситуація контрольована.

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У Паришівському лісництві територія частково замінована, до локалізації залучені сапери ЗСУ. Ситуація контрольована.

У міністерстві зазначили, що у зв’язку з пожежонебезпечною ситуацією у Зоні відчуження посилений контроль за радіаційною ситуацією. Автоматизована система контролю радіаційного стану здійснює безперервний моніторинг на 39 пунктах, передаючи дані до диспетчерського центру щогодини, а в умовах надзвичайної ситуації – кожну хвилину.

Дослівно: "Ситуація контрольована, загрози об’єктам критичної інфраструктури, таким як ЦСВЯП, КВ "Вектор" та ПЗРВ "Буряковка", немає. Радіаційний фон у нормі".

Що передувало: У вівторок 3 вересня повідомлялося, що в Чорнобильській зоні горить лісова підстилка, вогонь поширився на площу орієнтовно 20 гектарів.

Чорнобильпожежаекологія
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