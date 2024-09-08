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Португалія закликає ЄС розпочати підготовку до вступу України – Bloomberg

Ольга Глущенко Неділя, 8 вересня 2024, 02:16
Португалія закликає ЄС розпочати підготовку до вступу України – Bloomberg
прапор Португалії, фото: Getty Images

За повідомленням Bloomberg, Португалія активно лобіює вступ України до Європейського Союзу і хоче, щоб блок розпочав підготовку до її можливого приєднання.

Джерело: міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел в кулуарах форуму "Амброзетті", цитує Bloomberg

Пряма мова Ранжела: "Ми активно залучені в процес розширення.

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Ми повинні підготуватися до того, щоб прийняти Україну в ЄС, коли це стане можливим".

Деталі: За словами Ранжела, цей процес "вимагатиме фінансової та інституційної реформи, про яку ми (ЄС – ред.) повинні подбати негайно".

З приводу операції Сил оборони в Курській області глава МЗС Португалії сказав, що це "явно змінило сприйняття балансу сил у війні", і закликав до переговорів щодо мирного процесу. На його думку, ці переговори повинні вестися під керівництвом української влади.

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Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Італії провів переговори з прем’єркою Джорджією Мелоні.

ПортугаліяЄСУкраїна
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