Зеленський розповів про переговори з Мелоні

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Італії провів переговори з прем’єркою Джорджією Мелоні.

Джерело: Зеленський у соцмережах, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що зустріч з Мелоні відбулася на полях форуму "Амброзетті".

Реклама:

"Відновлення та відбудова України, зокрема енергетичної системи, – одне з тих питань, які обговорили під час зустрічі. Цінуємо рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 2025 року.

Також говорили про реалізацію Формули миру. Італія бере активну участь в імплементації кожного пункту. Дякую Джорджії та італійському народу за підтримку й спільну роботу з відновлення справедливого миру", – розповів він.

On the sidelines of the Ambrosetti Forum, I had a meeting with the President of the Council of Ministers of Italy, @GiorgiaMeloni.



One of the key topics we discussed was Ukraine’s recovery and reconstruction, particularly focusing on the restoration of our energy system. We… pic.twitter.com/ZKBFzoIniF