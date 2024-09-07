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Зеленський розповів про переговори з Мелоні

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 7 вересня 2024, 14:44

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Італії провів переговори з прем’єркою Джорджією Мелоні.

Джерело: Зеленський у соцмережах, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що зустріч з Мелоні відбулася на полях форуму "Амброзетті".

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"Відновлення та відбудова України, зокрема енергетичної системи, – одне з тих питань, які обговорили під час зустрічі. Цінуємо рішення Італії прийняти наступну Конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться 2025 року. 

Також говорили про реалізацію Формули миру. Італія бере активну участь в імплементації кожного пункту. Дякую Джорджії та італійському народу за підтримку й спільну роботу з відновлення справедливого миру", – розповів він.

Зеленський, нагадаємо, вирушив до Італії після участі в 24-му засіданні "Рамштайну" та зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. 

Нещодавно уряд Італії запідозрили в розбіжностях щодо України після публікації різних заяв партіями керівної коаліції. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Україні не можна використовувати італійську зброю для ударів по території Росії.

Про те, що відбувається в Італії і чому італійці втрачають інтерес до України, а підтримка нашої держави спадає, читайте у статті Покарання за Курськ: як Італія перетворюється на проблему України та до чого тут репортаж про ЗСУ

ЗеленськийІталія
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