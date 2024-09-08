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З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

Роман ПетренкоНеділя, 8 вересня 2024, 14:27
З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів
фото: радіо свобода

З-під завалів готелю в місті Миколаївка на Донеччині дістали тіла двох чоловіків.

Джерело: "Радіо Свобода", прокуратура області

Деталі: За даними видання, у готелі були харківські зооволонтери, які приїхали безкоштовно стерилізувати та вакцинувати тварин.

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Попередньо, війська РФ атакували декількома КАБами.

Оновлено: Прокуратура пізніше розповіла, що деблоковано тіла двох чоловіків.

Зазначається, що Росія атакувала авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі з-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків 33 та 42 років.

Підтверджено інформацію, що вони приїхали до населеного пункту для проведення стерилізації безпритульних тварин.

Передісторія: Російська армія вдарила по готелю близько 21:50 7 вересня.

Донецька область
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