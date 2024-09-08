З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів
Неділя, 8 вересня 2024, 14:27
З-під завалів готелю в місті Миколаївка на Донеччині дістали тіла двох чоловіків.
Джерело: "Радіо Свобода", прокуратура області
Деталі: За даними видання, у готелі були харківські зооволонтери, які приїхали безкоштовно стерилізувати та вакцинувати тварин.
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Попередньо, війська РФ атакували декількома КАБами.
Оновлено: Прокуратура пізніше розповіла, що деблоковано тіла двох чоловіків.
Зазначається, що Росія атакувала авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК.
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Наразі з-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків 33 та 42 років.
Підтверджено інформацію, що вони приїхали до населеного пункту для проведення стерилізації безпритульних тварин.
Передісторія: Російська армія вдарила по готелю близько 21:50 7 вересня.