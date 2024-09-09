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КНДР 5 днів поспіль запускала повітряні кулі зі сміттям у бік Південної Кореї

Ольга Глущенко Понеділок, 9 вересня 2024, 03:44
КНДР 5 днів поспіль запускала повітряні кулі зі сміттям у бік Південної Кореї
КНДР відправила кулі зі сміттям до Південної Кореї, фото: Yonhap

У неділю Північна Корея відправила нові сміттєві кулі в бік Південної Кореї, це був п'ятий день поспіль таких запусків.

Джерело: Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS)

Деталі: JCS заявив, що Північна Корея відновила свою кампанію з запуску повітряних куль близько 9 ранку, всього через кілька годин після того, як вона запустила близько 200 куль у суботу.

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У відповідь на запуски повітряних куль військові Південної Кореї з 21 липня щодня транслюють через гучномовці на кордоні антипівнічнокорейські пропагандистські передачі. Вони утримуються від прямого збивання повітряних куль, посилаючись на міркування безпеки.

Близько 50 пакетів зі сміттям приземлилися у столиці і провінції Кьонгі після суботнього запуску, але жодних небезпечних матеріалів не було виявлено, повідомили в JCS. В основному вони містили макулатуру, шматки пластику і пластикові пляшки.

Недільний запуск став 17-м з кінця травня.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: З кінця травня КНДР запустила тисячі повітряних куль зі сміттям у відповідь на антипхеньянські листівки, перекинуті через кордон північнокорейськими перебіжчиками і активістами в Південній Кореї.

Північна КореяПівденна Корея
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