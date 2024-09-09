На Київщині та в передмісті столиці працювала ППО по ворожих "Шахедах"

У ніч на 9 вересня у столиці та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників, на Київщині працювала ППО.

Джерело: КМВА, Повітряні сили, КОВА

Деталі: О 00:33 у Києві оголосили повітряну тривогу.

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Раніше про повітряну тривогу повідомили в Київській області, Повітряні сили попереджали про безпілотники курсом з Полтавщини на Київщину.

Сергій Попко, начальник КМВА, зазначив про загрозу БпЛА для столиці.

У КОВА вказали, що на Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА, в регіоні працюють сили ППО.

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Оновлено: Згодом Попко повідомив, що ППО працює в передмісті столиці.

О 1:39 оголосили відбій повітряної тривоги в Києві.