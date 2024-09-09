Ворог кількома хвилями БпЛА атакував Київ, ППО знищила всі дрони на підступах до столиці
Понеділок, 9 вересня 2024, 06:14
У Київській МВА повідомили про 5-ту атаку російських дронів на столицю з початку вересня, ППО знищила всі БпЛА, які становили загрозу для Києва.
Джерело: начальник КМВА Сергій Попко
Пряма мова: "П’ята повітряна атака на Київ з початку вересня!
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Цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА, попередньо на кшталт "Shahed", запущені з території Курської області.
На Київ баражуючі боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями".
Деталі: Попко зазначив, що повітряна тривога у столиці тривала понад годину.
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За його словами, силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці.
За попередніми даними, в місті обійшлося без руйнувань та потерпілих.