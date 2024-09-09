Мінкультури та Мінрозвику отримали нові назви

Кабінет міністрів перейменував Міністерство культури та інформаційної політики України і Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Джерело: постанова КМУ № 1028

Деталі: Міністерство культури та інформаційної політики України перейменовано на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, а Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України - на Міністерство розвитку громад та територій України.

Реклама:

Міністерствам доручено забезпечити у двотижневий строк підготовку і подання Кабінетові міністрів України пропозицій щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови.

Нагадаємо: