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Мінкультури та Мінрозвику отримали нові назви

Станіслав ПогоріловПонеділок, 9 вересня 2024, 12:58
Мінкультури та Мінрозвику отримали нові назви
Фото: Getty Images

Кабінет міністрів перейменував Міністерство культури та інформаційної політики України і Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Джерело: постанова КМУ № 1028

Деталі: Міністерство культури та інформаційної політики України перейменовано на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, а Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України - на Міністерство розвитку громад та територій України.

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Міністерствам доручено забезпечити у двотижневий строк підготовку і подання Кабінетові міністрів України пропозицій щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови.

Нагадаємо:

  • Верховна Рада 5 вересня проголосувала за призначення міністром культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького, який до цього був заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака.
  • Також парламент призначив ексочільника Київської ОДА і заступника голови Офісу президента Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад та територій України.

Кабінет міністрівМінкультуриМінінфраструктури
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