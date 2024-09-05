Олексія Кулебу призначили міністром з відновлення України

Верховна Рада призначила ексочільника Київської ОДА і заступника голови Офісу президента Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад та територій України.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Призначення Кулеби О.В. на посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України пройшло. За -240".

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Деталі: За словами нардепа, Кулеба фактично буде працювати одразу в трьох міністерствах.

Зокрема, Кулеба очолить Мінрозвитку громад, територій та інфраструктури, до якого також планують приєднати Мінреінтеграції.

Але з часом відомство планують розділити на дві окремі структури – Мінрегіон та Мінінфраструктури. Так, на засіданні фракції в середу президент і уряд обіцяли депутатам на фракції, що впродовж наступних трьох місяців Міністерство інфраструктури виведуть в окремий орган. Хто його очолить – наразі невідомо.

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За даними УП, Олексій Кулеба став першим, на кого глава ОП Андрій Єрмак наважився покладати виконання своїх обов'язків, коли їхав у далекі відрядження.

Крім того, 5 вересня Рада звільнила главу МЗС Дмитра Кулебу.

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