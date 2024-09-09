Керівник Бучанського ТЦК вніс заставу в 1 млн, але отримав нову підозру – в незаконному збагаченні

Правоохоронці повідомили про нову підозру – у незаконному збагаченні – керівнику Бучанського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Леоніду Викочку.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Згідно з повідомленнями, очільника ТЦК та СП, якого у серпні 2024 року затримали на схемі з ухилення від мобілізації, викрили на незаконному збагаченні на суму майже 14,4 млн грн, які ним не були задекларовані.

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Тоді повідомлялось, що посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я".

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів було виявлено понад 1,2 млн американських доларів.

Частину з цих грошей, а саме – майже 450 тис доларів США було виявлено та вилучено у підозрюваного керівника ТЦК, який ховав їх у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін в своєму будинку.

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Після затримання фігуранта суд вирішив відпустити його під заставу в 1 млн грн.

Водночас після внесення відповідної суми застави слідчі СБУ повідомили посадовцю про нову підозру, зазначають у спецслужбі.

Цього разу, за матеріалами військової контррозвідки СБУ, дії зловмисника кваліфіковано за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

Як повідомляється, наразі суд знову арештував Викочка з правом внесення застави у розмірі 18 млн грн.

Триває розслідування.