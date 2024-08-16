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Затримали голів ТЦК у Бучі та Борисполі: при обшуках знайшли більше мільйона доларів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 серпня 2024, 13:47
Затримали голів ТЦК у Бучі та Борисполі: при обшуках знайшли більше мільйона доларів
фото правоохоронців

На схемі з ухилення від мобілізації викрили начальників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектації, а також їхнього спільника: під час обшуків у них вилучили понад 1 мільйон доларів.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора, "Українська правда"

Деталі: За даними слідства, керівники Бориспільського та Бучанського ТЦК організували схему ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Вони забезпечували виготовлення підроблених медичних документів, які в подальшому слугували підставою для визнання військовозобов’язаних непридатними до військової служби та їх виключення з військового обліку.

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Як відомо, начальником ТЦК Бучанського району є Леонід Викочко, а начальником ТЦК Бориспільського району – Сергій Русин.

 

На цей час задокументовано більше 20 осіб, які у такий спосіб намагалися ухилитися від мобілізації.

До своєї протиправної діяльності підозрювані намагалися залучити службових осіб Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України для безперешкодного затвердження необхідних документів, зазначають в ОГП.

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У приміщеннях ТЦК, а також за місцем проживання керівників ТЦК, їхнього спільника, "ухилянтів" та в автомобілях фігурантів правоохоронці провели 33 обшуки.

Було вилучено майже пів мільйона доларів США, ще понад 600 тисяч доларів США у їхнього спільника, а також військово-облікові та медичні документи військовозобов’язаних.

 
 

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

В СБУ додають, що посередника військова контррозвідка затримала у столичному ресторані, коли він одержував 50 тис. американських доларів від нових клієнтів. Додатково під час обшуків в оселі іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема пістолет з глушником, походження якої зараз встановлюється.

ТЦКкорупціяСБУКиївська область
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