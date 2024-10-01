Ізраїль заявив про "наступний етап бойових дій" і завдав ударів по Бейруту

ЦАХАЛ заявив про посилення оборони вздовж лінії зіткнення та підготовку до наступних етапів бойових дій.

Джерело: The Times of Israel, Israel Defense Forces в Telegram, AFP з посиланням на неназваного чиновника в Лівані

Деталі: Ізраїльські військові заявили, що начальник Північного командування генерал-майор Орі Гордін нещодавно затвердив тактичні плани бою з офіцерами, які будуть задіяні в потенційному наземному наступі.

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Ізраїльський кабінет безпеки також провів засідання, щоб обговорити розвиток подій.

Окрім цього, представник служби безпеки Лівану заявив, що Ізраїль завдав щонайменше шість ударів по південному Бейруту після опівночі у вівторок після того, як ізраїльська армія закликала жителів передмістя, де базується Хезболла, відомого як Дахіє, евакуюватися.

Ізраїль завдав щонайменше шість ударів по південному Бейруту після опівночі у вівторок після того, як ізраїльська армія закликала жителів передмістя, де базується Хезболла, відомого як Дахіє, евакуюватися. pic.twitter.com/RPRX9erK9S РЕКЛАМА: October 1, 2024

"Шість або сім ізраїльських ударів завдали по південному передмісті Бейрута", - сказав чиновник для AFP, який побажав залишитися анонімним.

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