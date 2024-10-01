Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ізраїль заявив про "наступний етап бойових дій" і завдав ударів по Бейруту

Олена ІвашківВівторок, 1 жовтня 2024, 01:39
Ізраїль заявив про наступний етап бойових дій і завдав ударів по Бейруту
фото: IDF

ЦАХАЛ заявив про посилення оборони вздовж лінії зіткнення та підготовку до наступних етапів бойових дій.

Джерело: The Times of Israel, Israel Defense Forces в Telegram, AFP з посиланням на неназваного чиновника в Лівані

Деталі: Ізраїльські військові заявили, що начальник Північного командування генерал-майор Орі Гордін нещодавно затвердив тактичні плани бою з офіцерами, які будуть задіяні в потенційному наземному наступі.

Реклама:

Ізраїльський кабінет безпеки також провів засідання, щоб обговорити розвиток подій.

Окрім цього, представник служби безпеки Лівану заявив, що Ізраїль завдав щонайменше шість ударів по південному Бейруту після опівночі у вівторок після того, як ізраїльська армія закликала жителів передмістя, де базується  Хезболла, відомого як Дахіє, евакуюватися.

"Шість або сім ізраїльських ударів завдали по південному передмісті Бейрута", - сказав чиновник для AFP, який побажав залишитися анонімним.

Передісторія: 

  • У понеділок ввечері стало відомо, що ліванська армія відступає з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем після обстрілів та повідомлень про наземну операція ЦАХАЛу.
  • 30 вересня американське видання The Wall Street Journal повідомило, що Ізраїльський спецназ проводить рейди на півдні Лівану, збираючи розвідувальні дані та готуючись до можливого наземного вторгнення, яке може розпочатися вже цього тижня, попри міжнародний тиск, спрямований на запобігання ескалації.
  • ЗМІ повідомили, що Ізраїль повідомив США про підготовку до обмеженої наземної операції в Лівані, спрямовану на ліквідацію інфраструктури бойовиків "Хезболли" вздовж кордону.

ІзраїльЛіванБлизький Схід
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прилетів на саміт до Хорватії

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

ЗМІ: Зеленський приєднається до саміту з балканськими країнами в Хорватії

Рада зупинила мобілізацію обмежено придатних до 25 років

фотоДБР знайшло у депутатки на Хмельниччині понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів

Приватбанк обрав нового голову правління

Усі новини...
Ізраїль
Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану
ЗМІ: Ліванська армія відходить від кордону з Ізраїлем
Ізраїль повідомив Вашингтон про підготовку обмеженої наземної операції в Лівані – WP
Останні новини
13:32
Україні бракує грошей на виробництво дронів: можуть відкрити їх експорт – FT
13:25
Україна в екстра-таймі програла Франції й не поїде на ЧС-2025 з пляжного футболу
13:17
"Цемін Україна" виграв аукціон з приватизації ОГХК: її хотів продати Сенниченко ще у 2021 році
13:09
Японія за час великої війни передали Україні 12 вантажів енергетичної допомоги
13:07
Через атаку російського безпілотника у Херсоні загинув літній чоловік
13:07
Конституційний суд Грузії не став призупиняти сумнозвісний закон про "іноагентів"
13:02
Зеленський прилетів на саміт до Хорватії
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
12:54
Зеленський може пом’якшити позицію щодо плану завершення війни – Bloomberg
12:53
Законопроєкт про підвищення податків не відповідає Конституції – юридичне управління Ради
Усі новини...
Реклама:
Реклама: