Ізраїль заявив про "наступний етап бойових дій" і завдав ударів по Бейруту
ЦАХАЛ заявив про посилення оборони вздовж лінії зіткнення та підготовку до наступних етапів бойових дій.
Джерело: The Times of Israel, Israel Defense Forces в Telegram, AFP з посиланням на неназваного чиновника в Лівані
Деталі: Ізраїльські військові заявили, що начальник Північного командування генерал-майор Орі Гордін нещодавно затвердив тактичні плани бою з офіцерами, які будуть задіяні в потенційному наземному наступі.
Ізраїльський кабінет безпеки також провів засідання, щоб обговорити розвиток подій.
Окрім цього, представник служби безпеки Лівану заявив, що Ізраїль завдав щонайменше шість ударів по південному Бейруту після опівночі у вівторок після того, як ізраїльська армія закликала жителів передмістя, де базується Хезболла, відомого як Дахіє, евакуюватися.
Ізраїль завдав щонайменше шість ударів по південному Бейруту після опівночі у вівторок після того, як ізраїльська армія закликала жителів передмістя, де базується Хезболла, відомого як Дахіє, евакуюватися. pic.twitter.com/RPRX9erK9S— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 1, 2024РЕКЛАМА:
"Шість або сім ізраїльських ударів завдали по південному передмісті Бейрута", - сказав чиновник для AFP, який побажав залишитися анонімним.
Передісторія:
- У понеділок ввечері стало відомо, що ліванська армія відступає з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем після обстрілів та повідомлень про наземну операція ЦАХАЛу.
- 30 вересня американське видання The Wall Street Journal повідомило, що Ізраїльський спецназ проводить рейди на півдні Лівану, збираючи розвідувальні дані та готуючись до можливого наземного вторгнення, яке може розпочатися вже цього тижня, попри міжнародний тиск, спрямований на запобігання ескалації.
- ЗМІ повідомили, що Ізраїль повідомив США про підготовку до обмеженої наземної операції в Лівані, спрямовану на ліквідацію інфраструктури бойовиків "Хезболли" вздовж кордону.