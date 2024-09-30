ЗМІ: Ліванська армія відходить від кордону з Ізраїлем

Ліванська армія відступає з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем після обстрілів та повідомлень про наземну операція ЦАХАЛу.

Джерело: Times of Israel, Reuters

Деталі: Джерела видання Reuters увечері понеділка повідомили, що Ліванська армія відходить з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем.

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У ЗМІ повідомляють, що Ліванські війська відступили щонайменше на п'ять кілометрів на північ від кордону.

Відступ триває через повідомлення про неминуче ізраїльське наземне вторгнення на південь Лівану.

Ліванські ЗМІ також повідомили про масований артилерійський обстріл ізраїльтянами прикордонного села Ваззані.

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Що передувало:

30 вересня американське видання The Wall Street Journal повідомило, що Ізраїльський спецназ проводить рейди на півдні Лівану, збираючи розвідувальні дані та готуючись до можливого наземного вторгнення, яке може розпочатися вже цього тижня, попри міжнародний тиск, спрямований на запобігання ескалації.

ЗМІ повідомили, що Ізраїль повідомив США про підготовку до обмеженої наземної операції в Лівані, спрямовану на ліквідацію інфраструктури бойовиків "Хезболли" вздовж кордону.

Передісторія: