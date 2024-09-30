ЗМІ: Ліванська армія відходить від кордону з Ізраїлем
Понеділок, 30 вересня 2024, 22:30
Ліванська армія відступає з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем після обстрілів та повідомлень про наземну операція ЦАХАЛу.
Джерело: Times of Israel, Reuters
Деталі: Джерела видання Reuters увечері понеділка повідомили, що Ліванська армія відходить з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем.
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У ЗМІ повідомляють, що Ліванські війська відступили щонайменше на п'ять кілометрів на північ від кордону.
Відступ триває через повідомлення про неминуче ізраїльське наземне вторгнення на південь Лівану.
Ліванські ЗМІ також повідомили про масований артилерійський обстріл ізраїльтянами прикордонного села Ваззані.
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Що передувало:
- 30 вересня американське видання The Wall Street Journal повідомило, що Ізраїльський спецназ проводить рейди на півдні Лівану, збираючи розвідувальні дані та готуючись до можливого наземного вторгнення, яке може розпочатися вже цього тижня, попри міжнародний тиск, спрямований на запобігання ескалації.
- ЗМІ повідомили, що Ізраїль повідомив США про підготовку до обмеженої наземної операції в Лівані, спрямовану на ліквідацію інфраструктури бойовиків "Хезболли" вздовж кордону.
Передісторія:
- Нагадаємо, ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль ракетами.
- Цього ж дня бойовики прорвали кордон та напали на фестиваль електронної музики Supernova, частину учасників якого вбили та взяли у заручники.
- 9 жовтня в Ізраїлі заявили, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.