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Держдеп США: Україна може бити вглиб Росії своєю зброєю, їй не потрібен дозвіл

Олена ІвашківВівторок, 1 жовтня 2024, 04:52
Держдеп США: Україна може бити вглиб Росії своєю зброєю, їй не потрібен дозвіл
Метью Міллер, фото: Getty Images

Україні не потрібен дозвіл CША, щоб завдавати ударів у відповідь по цілях углиб Росії, вона може використовувати зброю, яку виготовляє самостійно. 

Джерело: речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу 30 вересня

Пряма мова: "Вони є суверенною країною і можуть використовувати зброю, яку виготовили самостійно, а її багато. Подивіться на програми, які вони запровадили протягом останнього року. А також, якщо ви поглянете на зброю, яку ми їм надаємо, ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для ударів у відповідь по російських цілях через кордон, з яких проводяться атаки. Тож Україна має величезну кількість засобів для захисту".

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Деталі: Він зазначив, що США "завжди дивляться на додаткові інструменти", які можуть надати Україні.

На уточнююче запитання, чому США все-таки не знімають обмеження на далекобійні удари вглиб Росії американським озброєнням, речник Держдепу зазначив, що США розглядають всі можливості, всю тактику та всю підтримку, яку надають Україні в цілому. І коли затверджують будь-яку нову систему озброєння чи будь-яку нову тактику, дивляться, як це вплине на все поле бою і всю стратегію України.

Міллер сказав, що це те, що США продовжать робити. Він також нагадав, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США президент Джо Байден анонсував додаткову військову допомогу для України.

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Передісторія: 

  • У неділю Президент Володимир Зеленський заявив, що налаштований "більш позитивно" щодо дозволу на удари далекобійною зброєю по території Росії, але вирішення цього питання не залежить від української сторони.
  • Глава МЗС Британії заявив, що рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території Росії може бути прийняте до початку зими.

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