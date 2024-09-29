Зеленський заявив, що налаштований більш позитивно щодо дозволу США на удари вглиб РФ
Неділя, 29 вересня 2024, 17:49
Президент Володимир Зеленський заявив, що налаштований "більш позитивно" щодо дозволу на удари далекобійною зброєю по території Росії, але вирішення цього питання не залежить від української сторони.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю Fox News за результатами зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, передає "Європейська правда"
Пряма мова Зеленського: "Я налаштований більш позитивно, але побачимо, знаєте, наразі це не залежить від нас".
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Деталі: Президент розповів, що американцям важливо знати, що Україна хоче використовувати відповідну зброю лише по військових цілях.
Передісторія:
- Напередодні речник президента Сергій Никифоров розповів, що під час візиту української делегації у США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до так званого плану перемоги всупереч повідомленням ЗМІ.
- Нагадаємо, 25 вересня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.
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