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Зеленський заявив, що налаштований більш позитивно щодо дозволу США на удари вглиб РФ

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловНеділя, 29 вересня 2024, 17:49
Зеленський заявив, що налаштований більш позитивно щодо дозволу США на удари вглиб РФ
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що налаштований "більш позитивно" щодо дозволу на удари далекобійною зброєю по території Росії, але вирішення цього питання не залежить від української сторони.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Fox News за результатами зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, передає "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Я налаштований більш позитивно, але побачимо, знаєте, наразі це не залежить від нас".

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Деталі: Президент розповів, що американцям важливо знати, що Україна хоче використовувати відповідну зброю лише по військових цілях.

Передісторія:

  • Напередодні речник президента Сергій Никифоров розповів, що під час візиту української делегації у США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до так званого плану перемоги всупереч повідомленням ЗМІ.
  • Нагадаємо, 25 вересня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю. 
  • У ЄС заявили, що нові ядерні погрози Путіна не змінять позицію Європейського Союзу щодо продовження підтримки України
  • Глава МЗС Британії заявив, що рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території Росії може бути прийняте до початку зими.

ЗеленськийвійнаРосіяСША
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