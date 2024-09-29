Зеленський заявив, що налаштований більш позитивно щодо дозволу США на удари вглиб РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що налаштований "більш позитивно" щодо дозволу на удари далекобійною зброєю по території Росії, але вирішення цього питання не залежить від української сторони.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Fox News за результатами зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, передає "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Я налаштований більш позитивно, але побачимо, знаєте, наразі це не залежить від нас".

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Деталі: Президент розповів, що американцям важливо знати, що Україна хоче використовувати відповідну зброю лише по військових цілях.

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