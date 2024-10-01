Умєров повідомив про звільнення 4 своїх заступників
Глава Міноборони Рустем Умєров повідомив про звільнення 4 з 8 своїх заступників.
Джерело: мінстр оборони у Facebook
Пряма мова Умєрова: "Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря)".
Деталі: Він пояснив, що рішення про кадрові зміни прийняв у контексті того, що "система Міністерства оборони України – Збройні сили, ГУР та ДССТ – під час воєнного стану є закритим периметром", а отже "всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими", і "будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі".
"Про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомлю окремо", – заявив міністр.
Він також повідомив, що реформують систему оборонних закупівель.
Пряма мова Умєрова: "Спецтехноекспорт" (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання – довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами".
Також, за словами глави Міноборони, продовжують реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО.
"Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня", – підсумував Умєров.
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Передісторія:
- 20 вересня джерела УП в Міноборони повідомили, що Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова – Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка і планує масштабні кадрові "чистки".
- За словами одного зі співрозмовників, звільнення заступників очільника ГУР відбулося близько тижня тому. Із самим Будановим рішення про звільнення не погоджувалося. На думку співрозмовника УП, таке рішення – не ініціатива самого міністра.
- При цьому у мережі активно курсує непідтверджена інформація, що в Офісі президента планують відставку самого Буданова.
- Інше джерело зазначило, що міністр оборони Рустем Умєров планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців.