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Умєров повідомив про звільнення 4 своїх заступників

Ірина БалачукВівторок, 1 жовтня 2024, 08:45
Умєров повідомив про звільнення 4 своїх заступників
Міністр оборони Рустем Умєров. Фото МОУ

Глава Міноборони Рустем Умєров повідомив про звільнення 4 з 8 своїх заступників.

Джерело: мінстр оборони у Facebook

Пряма мова Умєрова: "Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря)".

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Деталі: Він пояснив, що рішення про кадрові зміни прийняв у контексті того, що "система Міністерства оборони України – Збройні сили, ГУР та ДССТ – під час воєнного стану є закритим периметром", а отже "всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими", і "будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі".

"Про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомлю окремо", – заявив міністр.

Він також повідомив, що реформують систему оборонних закупівель.

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Пряма мова Умєрова: "Спецтехноекспорт" (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання – довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами".

Також, за словами глави Міноборони, продовжують реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО.

"Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня", – підсумував Умєров.

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Передісторія:

  • 20 вересня джерела УП в Міноборони повідомили, що Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова – Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка і планує масштабні кадрові "чистки".
  • За словами одного зі співрозмовників, звільнення заступників очільника ГУР відбулося близько тижня тому. Із самим Будановим рішення про звільнення не погоджувалося. На думку співрозмовника УП, таке рішення – не ініціатива самого міністра.
  • При цьому у мережі активно курсує непідтверджена інформація, що в Офісі президента планують відставку самого Буданова.
  • Інше джерело зазначило, що міністр оборони Рустем Умєров планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців.

Умєров РустемМіноборонизвільнення
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