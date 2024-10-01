Умєров повідомив про звільнення 4 своїх заступників

Глава Міноборони Рустем Умєров повідомив про звільнення 4 з 8 своїх заступників.

Джерело: мінстр оборони у Facebook

Пряма мова Умєрова: "Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря)".

Реклама:

Деталі: Він пояснив, що рішення про кадрові зміни прийняв у контексті того, що "система Міністерства оборони України – Збройні сили, ГУР та ДССТ – під час воєнного стану є закритим периметром", а отже "всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими", і "будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі".

"Про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомлю окремо", – заявив міністр.

Він також повідомив, що реформують систему оборонних закупівель.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Умєрова: "Спецтехноекспорт" (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання – довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами".

Також, за словами глави Міноборони, продовжують реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО.

"Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня", – підсумував Умєров.

Читайте також: Міністерство хаосу Умєрова

Передісторія: