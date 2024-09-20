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Умєров звільнив двох заступників Буданова і планує ще кадрові чистки – джерела

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 вересня 2024, 16:04
Умєров звільнив двох заступників Буданова і планує ще кадрові чистки – джерела
ілюстративне фото з Facebook Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова – Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка і планує масштабні кадрові "чистки".

Джерело: співрозмовники УП в Міноборони

Деталі: За словами одного з джерел, звільнення заступників очільника ГУР відбулося близько тижня тому. Із самим Будановим рішення про звільнення не погоджувалося. На думку співрозмовника УП, таке рішення – не ініціатива самого міністра.

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При цьому у мережі активно курсує непідтверджена інформація, що в Офісі президента планують відставку самого Буданова.

Співрозмовник УП не став коментувати ці чутки.

Інше джерело зазначило, що міністр оборони Рустем Умєров планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців.

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Головною причиною називають "неефективність, совковий підхід та відсутність результатів у роботі за напрямками".

У списку "на вихід" зокрема пʼять заступників міністра, держескретар Міноборони та скандальновідомий начальник штабу командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий.

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МіноборониГУРБуданов
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