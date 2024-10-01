Зеленський про удар РФ по Херсону: Все це можна зупинити

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих внаслідок удару РФ по Херсону 1 жовтня і закликав світ до більшої рішучості, щоб зупинити щоденний російський терор.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Російський удар по Херсону, просто по центру міста. По людях, які були на зупинці поруч із центральним ринком. Станом на цей час відомо про шістьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Шестеро людей поранені, їм надається необхідна допомога.

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Щоденний російський терор, щоденні спроби знищити життя – усе це можна зупинити. Маємо обов’язково досягти надійного миру для нашої держави та людей. Для цього української сили та рішучості партнерів має бути більше, ніж бажання Путіна нести терор".

Деталі: Зеленський наголосив, що тиск на агресора і допомога Україні мають бути постійними й комплексними.

Він подякував усім партнерам, хто допомагає українцям захищати життя.

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Що передувало: Російські війська вранці 1 жовтня вдарили з артилерії по зупинці громадського транспорту та одному з ринків у Херсоні, у результаті чого загинули 6 людей, ще 6 – поранені.