Новий генсек обіцяє наблизити вступ України в НАТО

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на посаді домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу – зокрема, щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО.

Джерело: Марк Рютте у своїй першій промові на посаді генсека, "Європейська правда"

Деталі: Рютте перерахував три основні пріоритети у своїй роботі в майбутньому, відзначивши, що одним із них буде посилити підтримку України та наблизити її до членства у НАТО.

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"Тому що в Європі не може бути довготривалої безпеки без сильної, незалежної України. Я знаю з особистого досвіду, після збиття рейсу MH17 у 2014 році, що конфлікт в Україні не обмежується лінією фронту. Тож ми повинні зробити свою частину (роботи)", – наголосив Марк Рютте.

Він сказав, що НАТО має виконати зобов’язання, дані Україні на вашингтонському саміті в липні цього року. "Командування, фінансові обіцянки та незворотний шлях України до членства в Альянсі. Ми повинні зберігати цю підтримку в майбутньому, тому що місце України по праву – у НАТО", – підкреслив Рютте.

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