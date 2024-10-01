Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новий генсек обіцяє наблизити вступ України в НАТО

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Вівторок, 1 жовтня 2024, 11:57
Новий генсек обіцяє наблизити вступ України в НАТО
Марк Рютте, фото: Getty Images

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на посаді домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу – зокрема, щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО.

Джерело: Марк Рютте у своїй першій промові на посаді генсека, "Європейська правда"

Деталі: Рютте перерахував три основні пріоритети у своїй роботі в майбутньому, відзначивши, що одним із них буде посилити підтримку України та наблизити її до членства у НАТО. 

Реклама:

"Тому що в Європі не може бути довготривалої безпеки без сильної, незалежної України. Я знаю з особистого досвіду, після збиття рейсу MH17 у 2014 році, що конфлікт в Україні не обмежується лінією фронту. Тож ми повинні зробити свою частину (роботи)", – наголосив Марк Рютте. 

Він сказав, що НАТО має виконати зобов’язання, дані Україні на вашингтонському саміті в липні цього року. "Командування, фінансові обіцянки та незворотний шлях України до членства в Альянсі. Ми повинні зберігати цю підтримку в майбутньому, тому що місце України по праву – у НАТО", – підкреслив Рютте.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА:

НАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прилетів на саміт до Хорватії

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

ЗМІ: Зеленський приєднається до саміту з балканськими країнами в Хорватії

Рада зупинила мобілізацію обмежено придатних до 25 років

фотоДБР знайшло у депутатки на Хмельниччині понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів

Приватбанк обрав нового голову правління

Усі новини...
НАТО
FT: Байден може переглянути статус заявки України до НАТО до кінця свого терміну
Новий генсек НАТО Марк Рютте оголосив Україну своїм пріоритетом
Експрем’єр Нідерландів Марк Рютте офіційно став новим генсеком НАТО
Останні новини
13:32
Україні бракує грошей на виробництво дронів: можуть відкрити їх експорт – FT
13:25
Україна в екстра-таймі програла Франції й не поїде на ЧС-2025 з пляжного футболу
13:17
"Цемін Україна" виграв аукціон з приватизації ОГХК: її хотів продати Сенниченко ще у 2021 році
13:09
Японія за час великої війни передали Україні 12 вантажів енергетичної допомоги
13:07
Через атаку російського безпілотника у Херсоні загинув літній чоловік
13:07
Конституційний суд Грузії не став призупиняти сумнозвісний закон про "іноагентів"
13:02
Зеленський прилетів на саміт до Хорватії
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
12:54
Зеленський може пом’якшити позицію щодо плану завершення війни – Bloomberg
12:53
Законопроєкт про підвищення податків не відповідає Конституції – юридичне управління Ради
Усі новини...
Реклама:
Реклама: