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У Вугледарі йдуть бої, в місті залишились мешканці – ОВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 1 жовтня 2024, 12:07
У Вугледарі йдуть бої, в місті залишились мешканці – ОВА
Вугледар на мапі Deep State. скриншот

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що у Вугледарі йдуть бої в межах міста, у населеному пункті перебувають ще 107 мешканців.

Джерело: Філашкін у Telegram

Пряма мова Філашкіна: "Бої йдуть в межах міста (Вугледар), тому завозити гуманітарну допомогу майже неможливо".

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Деталі: За його словами, у Вугледарі досі перебувають 107 людей. "На щастя, всіх дітей звідти вже евакуювали", - повідомив голова ОВА.

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