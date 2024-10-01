У Вугледарі йдуть бої, в місті залишились мешканці – ОВА
Вівторок, 1 жовтня 2024, 12:07
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що у Вугледарі йдуть бої в межах міста, у населеному пункті перебувають ще 107 мешканців.
Джерело: Філашкін у Telegram
Пряма мова Філашкіна: "Бої йдуть в межах міста (Вугледар), тому завозити гуманітарну допомогу майже неможливо".
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Деталі: За його словами, у Вугледарі досі перебувають 107 людей. "На щастя, всіх дітей звідти вже евакуювали", - повідомив голова ОВА.
Що було раніше:
- Перед цим у Генштабі повідомляли, що на Времівському напрямку за минулу добу противник здійснив вісім штурмів позицій ЗСУ у районах Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.
- Проєкт Deep State повідомив 1 жовтня, що росіяни увійшли у Вугледар із заходу та півдня.