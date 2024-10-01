Кабмін дозволив командирам призивати добровольців без участі ТЦК

Кабінет міністрів на своєму засіданні 1 жовтня вніс зміни в порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, надавши право командирам військових частин здійснювати призов добровольців без участі ТЦК.

Джерело: пресслужба Міноборони, представник КМУ у парламенті Тарас Мельничук в Telegram

Дослівно: "Надано право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що командирам військових частин також надано право видавати направлення для проходження військово-лікарської комісії військовозобовʼязаним з метою визначення їх ступеню придатності до проходження військової служби.

Відповідно до змін, для Генерального штабу ЗСУ передбачено повноваження визначати перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів (крім резервістів, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві) та військовозобовʼязаних під час мобілізації.

"Ми максимально ефективно використовуємо мотивацію українців захищати свою державу від російської збройної агресії, даючи можливість потрапити на військову службу саме в той підрозділ, який обрали. Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили, - проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони", — прокоментував міністр оборони Рустем Умєров.

РЕКЛАМА:

Ухвалена урядом постанова вносить зміни до порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 560 від 16.05.2024.

Передісторія:

Генеральний штаб ЗСУ 1 серпня розглянув пропозиції щодо змін до порядку проведення призову, згідно з якими командири військових частин зможуть призивати військовозобов’язаних, які виявили бажання служити, без участі ТЦК.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський у коментарі "Українській правді" підтверджував, що командири військових частин зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК.

Знати більше: "Нам твоє відношення до дупи". Що не так із рекрутингом до українського війська